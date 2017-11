En historie i Sjællandske om en 21-årig mand fra Slagelse, som har fået tæsk af en indvandrerbande, men hvor ingen af flere vidner tør tale med politiet, har fået politidirektør Lene Frank til at reagere med et læserbrev. Foto: Thomas Olsen

Usædvanligt skridt fra politidirektør efter voldssag

Næstved - 21. november 2017

Det hører absolut til sjældenhederne, at en politidirektør i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi skriver læserbreve. Faktisk har den nuværende direktør, Lene Frank, ikke skrevet ét eneste i sine mere end fem år på posten. Indtil nu.

- Der har ikke været anledning tidligere. Men jeg så en artikel i Sjællandskes Slagelse-udgave i lørdags om en ung mand, der i overværelse af flere har været udsat for vold, men hvor der ikke er blevet rejst en sag, fordi ingen tør vidne, siger Lene Frank og fortsætter:

- Læserbrevet handler ikke specifikt om den sag, men det her med, at man ikke tør anmelde, er noget, vi møder i forskellige sammenhænge. Det breder sig, og det er selvfølgelig en meget skidt udvikling for retssamfundet.

Lene Frank fortæller, at politiet har lagt mærke til tendensen særligt de seneste par år.

- Folk siger til os på borgermøder, at de ikke tør anmelde. »I ved jo godt, hvem det er,« siger de, men det kan vi desværre ikke bruge til at få forbryderne for en dommer, konstaterer Lene Frank.

Hun mener, det er vigtigt, at der bliver skredet ind over for, hvad hun kalder »utilpassede unge«, hurtigst muligt.

- Når bøllerne ikke bliver anmeldt, får de for let spil. De får for meget magt i forhold til agt. De får skabt en base, der gør, at man ikke tør anmelde dem, for så får man bank - og så bliver de en væsentlig spiller i lokalsamfundet. Det er vigtigt at få taget fat om problemet, inden det vokser sig for stort.

De sociale medier kan være en medvirkende faktor til, at problemet har vokset sig større de senere år, mener Lene Frank.

- Syv fjer bliver hurtigt til mange høns. Sociale medier er ofte med til at overdrive problemerne i lokalsamfundene - det hele bliver jo ganget med ti, og på den måde bliver man endnu mere bange for bøllerne, siger politidirektøren og peger på endnu en mulig årsag:

- Der er meget snak om rockere og bander. Folk tror måske, at alle har noget med rockere eller bander at gøre.

Du kan læse Lene Franks læserbrev her:

Anmeld de bøller Politikredsen har gennem den seneste tid oplevet flere tilfælde hvor unge mennesker ikke anmelder forskellige episoder, de er ude for særligt i nattelivet. Det kan være egentlige voldelige overfald, men det kan også være, at de unge tvinges til at aflevere mobiltelefoner eller ure. Gerningsmændene er typisk andre unge, som færdes i grupper og intimiderer deres omgivelser. Man kan med god grund kalde dem bøller. Øjensynligt spreder der sig en frygt blandt de unge og en fælles fortælling om, at disse bøller hævner sig, hvis man anmelder sådanne episoder til politiet eller vidner mod dem.

Det betyder, at man i nogle lokalsamfund kommer ind i en nedadgående spiral i form af en selvopfyldende profeti. Bøllerne får overtaget og bliver urørlige. Det betyder ikke, at de stopper - tværtimod.

Politiet har svært ved at komme efter bøllerne, da episoderne ikke bliver anmeldt og - når vi alligevel kommer under vejrs med dem - er der ingen, som vil vidne. Da vi ikke får nogen anmeldelser, oplever vi af og til, at vi først meget sent bliver opmærksom på problemerne, og det derfor kan være en ret stor politimæssig opgave at få dem løst.

Frygten for disse bøller er typisk stærkt overdreven. Den fælles fortælling, som de unge skaber - formentlig godt drevet af de sociale medier - er, at disse bøller er urørlige, og hvis man anmelder eller vidner, så kommer man galt af sted, er efter vores erfaring meget overdrevet.

Hvis politiet får fat i dem og får en god sag mod dem - så bliver de dømt, og typiske lægger det en voldsom dæmper på deres aktiviteter.

Opfordringen fra os i politiet til de unge mennesker er derfor: Anmeld til politiet, hvis du er ude for noget. Og stil op for dine kammerater, hvis du er vidne. I skal ikke finde jer i, at unge bøller overtager jeres by og jeres mulighed for et udadvendt liv i jeres ungdom. Til gengæld vil vi love, at vi tager jeres anmeldelser meget alvorligt, og vi vil gøre alt det vi kan, for at få bøllerne fjernet fra nattelivet og få dem bragt for en dommer. Ved fælles hjælp kan vi sagtens komme bøllerne til livs.

Lene Frank

Politidirektør

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi