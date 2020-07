Se billedserie 23-årige Katrine Østerby er elev hos KKORT.NU i Næstved. Hvis hun dumper køreprøven i næste uge, kan hun se frem til at vente i mindst seks uger, før hun kan komme til en ny køreprøve. Det vil blive noget roderi, siger hun. Foto: Kim Rasmussen

Usædvanligt lange ventetider på køreprøver: Det er et lotterisystem

Næstved - 23. juli 2020

Aldrig før har der været så lange ventetider på at komme til køreprøve. Lige nu er der mindst seks ugers ventetid i Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politikreds.

Det mærker 20-årige Oliver Borup på den hårde måde.

Han startede på sit kørekort i midten af marts hos køreskolen KKORT.NU i Næstved og nåede blot to teoritimer, inden corona-pandemien for alvor brød ud og lukkede landet ned.

I slutningen af maj genoptog han og bestod teoriprøven første gang.

Bliver nulstillet Køreprøven derimod gik ikke som forventet. Oliver Borup dumpede den 9. juli. Han fik ikke rettet hjulene helt op, da han skulle bakke rundt om et hjørne og parkere. Det ene forhjul ramte derfor kantstenen.

- Jeg var indebrændt, siger den uerfarne bilist, der nu kan se frem til en ekstraregning på flere tusinde kroner. Der er nemlig lange udsigter til, at han igen kan sætte sig bag rattet med en sagkyndig, selv om servicemålet hos politiet er en ventetid på maksimalt 14 dage for en køreprøve.

- Jeg ved ikke, hvornår jeg kan komme op igen. Jeg er ny bilist, og jeg har ikke meget erfaring. Det sidder ikke på rygraden endnu. Det er ærgerligt, fordi man bliver nærmest helt nulstillet, siger Oliver Borup fra Lundby.

- Jeg er tvunget til at tage flere køretimer. Ellers kommer jeg ikke til at bestå næste gang. Det er mig selv, der skal betale for det. Det er en rigtig øv situation, og jeg synes bestemt ikke, det er okay, fastslår han.

Ikke nok prøvesagkyndige Oliver Borup skal starte på tømreruddannelsen til august. Her står en firmabil klar til ham, som han altså ikke kommer til at køre i det første stykke tid. Det bliver nemlig tidligst i slutningen af august, han kan komme til en ny køreprøve.

Det fortæller kørelærer og indehaver af KKORT.NU Mikael Kastrup Hansen. Han er frustreret over den situation, det stiller deres elever i. Han mener ikke, det er kørelærernes ansvar, men derimod politiets.

- Det har intet med os at gøre. De har absolut ikke nok prøvesagkyndige i deres stab. Corona gør, at der pludselig er mange, der er klar til at komme til prøver. Men politiet har ikke ressourcerne til det, siger Mikael Kastrup Hansen.

Et lotterisystem I Sydsjælland og Lolland-Falsters Politikreds bliver der lagt køreprøver ud én gang om ugen, som dækker fire uger frem. Alle kørelærere i landets politikredse kan booke prøverne, og hvis man ikke sidder klar ved computeren, når de frigives, kan man glemme alt om at få en prøve.

- Det tager under et minut, så er prøverne væk. Der skal man altså bare sidde klar til at booke en prøve. Det er et lotterisystem, og det gælder om at være hurtig og heldig, siger Mikael Kastrup Hansen og tilføjer:

- Alt er optaget i politikredsen. Hvis de dumper, kommer de bagerst i køen. Det bliver dyrt for eleverne, for de skal vedligeholde kørslen. Det er ikke et krav, men det er ikke noget, de har rutine i. Derfor bliver man nødt til at øve.

Rigtig rodet 23-årige Katrine Østerby skal til køreprøve onsdag i næste uge. Den blev booket, lige efter hun bestod teoriprøven i midten af juni. Hun håber på at bestå første gang, så hun undgår at blive en del af lotteriet.

- Det er mange uger at skulle vente. Det bliver super dyrt, og det vil blive rigtig rodet, hvis jeg skal vente endnu længere tid, siger Katrine Østerby, der flytter til København i starten af august, hvor hun skal arbejde og studere.

Hun vil derfor skulle pendle frem og tilbage fra København til Næstved - alternativt skifte køreskole. Det vil uanset hvad komme til at koste flere penge.

Tryghed betyder meget Mikael Kastrup Hansen fortæller, at en af udfordringerne også er, at kørelærere fra andre politikredse - eksempelvis København - booker tider til prøver i Næstved-området i forsøget på at undgå de lange ventetider. Og det er blot med til at skabe yderligere pres.

Tanken om at gå til køreprøve i en anden by har da også strejfet Oliver Borup fra Lundby. Han vil dog allerhelst tage prøven i Næstved, hvor han er tryg ved at køre.

- 100 procent. Jeg har brugt masser af mine kørelektioner på at lære byen at kende. Det betyder rigtig meget, at man er tryg, konstaterer han.

Går der alt for langt tid, før det lykkes at booke tid til køreprøve i Næstved, er han dog villig til at tage prøven i eksempelvis Jylland.