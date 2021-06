Uro i Venstre før valget: Toppolitiker trækker sig

Den nu afdøde amerikanske præsident Franklin D. Roosevelt er citeret for at have sagt: Hvis du vil have en ven i politik, så køb en hund. Her ses fra venstre Kristian Skov-Andersen, Karsten Nonbo og Søren Revsbæk, da de alle kæmpede om at blive Venstres leder i byrådet i 2017. Kort efter forlod Karsten Nonbo dansk politik. Nu har Søren Vevsbæk valgt at gå samme vej. Foto: Mogens Lorentzen