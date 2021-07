Ups - jeg har gravet kablet over: Fibernettet ender hos ministeren

Se billedserie Fibernettet har fart på. Her er vi på Enø, hvor Preben Madsen får lagt lynhurtigt internet ind i sommerhuset. Men mange steder graves kablerne over ved en fejl. Foto: Preben Madsen Foto: Picasa

Næstved - 08. juli 2021 kl. 15:43 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

- De gravede og de gravede og de fandt ingenting.

Jørgen Rasmussen i Agerup sydvest for Næstved har fået fibernet. Eller det troede han i det mindste. Men efter seks opgravede huller på gårdspladsen måtte firmaet Comflex give fortabt. Kablet var enten gravet over eller forsvundet - og Jørgen Rasmussen er langtfra den eneste, der må melde pas på lynhurtigt internet.

Ifølge byrådsmedlem Elmer Jacobsen (V), der også er vandværksformand i Hyllinge, hersker der nærmest wild west-agtige tilstande på området.

- Som vandværksformand modtager jeg næsten dagligt henvendelser om overgravede fiberkabler og for nylig talte jeg med en gravemester, der ved en fejl havde gravet et fiberkabel over. Det kommer til at koste 120.000 kroner i reparationsomkostninger og en masse frustration hos de borgere, der pludselig mister deres internet i topfart, fortæller Elmer Jakobsen.

De mangler en søge-fidus Udfordringen er, at fiberkablerne ikke er forsynet med søgetråd, når de graves ned i jorden. Det gør dem sårbare for graveskader, når entreprenøren skal lægge nye rør i jorden til f.eks el- og kloak og ikke kan finde fiberkablerne på kortet over lokale ledningsoplysninger.

- De mangler en søge-fidus, så simpelt er det, siger Elmer Jakobsen.

De lokale frustrationer sydvest for Næstved er nu blevet en sag for Klima-, Energi og Forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

Fra Næstved til Christiansborg For i Næstved der synes byrådsmedlem Thomas Palmskov (F), at sagen var så principiel, at den fortjente en tur på Christiansborg.

- Så jeg sendte Elmers frustrationer videre til vores energiordfører Mona Juul, som lovede at sende spørgsmålet videre til ministeren, fortæller Thomas Palmskov.

»Vil ministeren tilkendegive sin holdning til et eventuelt krav om, at fiberkabler skal have indbygget sødetråd for at undgå overgravninger i fremtiden«, lød spørgsmålet til ministeren.

Ministeren reagerer Nu har Dan Jørgensen reageret. Han er enig i, at der skal gøres alt for at undgå graveskader på den digitale infrastruktur. Men han går ikke ind for et politisk krav om at bygge særlige søgetråde ind i de fiberkabler, som i massevis lægges i jorden i øjeblikket.

»Der er ikke på mit ministerområde hjemmel i lovgivningen til at fastsætte krav om, at fibernetkabler skal have indbygget søgetråd for at undgå graveskader. En sådan hjemmel vil i givet fald skulle etableres, før specifikke krav om søgetråd i fibernetkabler kan fastsættes,« oplyser han i et svar til den konservative it- og teleordfører Mona Juul.

Dermed må det være op til branchen selv at vurdere, om de vil investere i tiltag, der kan forhindre at gravemaskinen ved en fejl kapper forbindelsen, pointerer ministeren.

Sjællandske har derfor kontaktet Fibia, et af landets største fiberselskaber, for at høre hvad der kan gøres for at undgå graveskader i fremtiden.

Selskabet oplyser, at de har brugt betydelige resurser på at opfylde de krav, der stilles til det nye landsdækkende ledningsregister.

- Men det kommer selvfølgelig an på, om graveaktørerne er forberedte på at bruge de nye digitale værktøjer, der bliver stillet til rådighed, understreger Fibia.

Og dermed er det bare at håbe at alle ledninger er registreret i det digitale register - og at ham der sidder oppe i gravemaskinen også ved, hvad det handler om, så vi undgår endnu et:

- Ups, jeg har gravet kablet over.