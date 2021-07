Sådan ser brugerfladen på Wawers-appen ud: Med røde, orange, gule og grønne smileyer kan kursisterne i anonymiseret form bede om hjælp til deres udfordringer. Foto: VUC Storstrøm

Unik app skal holde kursister på studie

Næstved - 07. juli 2021 kl. 04:45 Af Jeppe Sahlholdt Kontakt redaktionen

En ny app skal mindske frafaldet og samtidig øge trivslen blandt kursisterne på VUC Storstrøm.

- Det er en genial idé. Mange kursister har svært ved at række hånden op i klassen og bede om hjælp, fordi de er bange for at fremstå som dumme. Det betyder, at de enten ikke lærer noget eller ikke tør lave noget på egen hånd, fordi de er bange for at begå fejl, siger Danny Nielsen.

For ham lød det i starten som det rene volapyk: At bruge en app til at spørge sin lærer eller vejleder om hjælp? Skulle den virkelig få færre til at droppe ud af uddannelsen på VUC?

Men da den 41-årige VUC-kursist fra Næstved havde set Wawers-appen, som den hedder, i funktion og oplevet, hvordan hans medkursister fik hjælp fra undervisere, vejledere og klassekammerater via appen, forsvandt hans skepsis.

Landets uddannelsescentre for voksne (VUC) arbejder målrettet med at få nedbragt frafaldet blandt kursisterne.

Projektleder på VUC Storstrøm, Doa'a Musleh, har siden februar i år arbejdet på at skabe en ny app, der skal komme problemet til livs. Hun fortæller, at cirka 30 procent af en årgang forlader uddannelsen før tid. Det sidste halvandet år har på grund af covid-19 restriktioner været en hård tid for de studerende, fortæller hun. Isolationen har gjort kursisterne mere ensomme, lyder forklaringen.

Derfor skal kursisterne have en digital mulighed for at række ud og få hjælp, hvis de mistrives. Det er netop hvad appen kan.

Hver kursist besvarer et par gange om ugen anonymt en række faglige og trivselsmæssige spørgsmål med en rød, gul, orange eller grøn smiley.

Når minimum fem kursister har besvaret samme spørgsmål med en rød eller orange smiley, kan alle på holdet se det, men kursisterne, som har svaret, forbliver anonyme. En underviser eller en vejleder spørger derefter kursisten, om vedkommende vil have hjælp. Først når kursisten har godkendt håndsrækningen, bliver anonymiteten ophævet, hvorefter underviseren eller vejlederen ved, hvem kursisten er.

Appen forventes at blive lanceret for samtlige studerende på VUC Storstrøm allerede fra august eller september.

