Unges budskab: Man skal tale om det og ikke tie

Herlufsholm Skole ser det som en af deres opgaver at klæde de godt 650 elever på til at håndtere emner som spiseforstyrrelser og selvskade.

- Når man er til idræt, klæder man om sammen og er nøgne. Man kigger på hinanden, og nogen gange kommenterer man på størrelsen af lår og andre ting. Nogen gange bliver der også kommenteret på maden, hvis man tager for meget eller for lidt, fortæller hun.

Skolen taler med eleverne om sundhed og ernæring, stoffer og alkohol og ikke mindst, hvad man ligger på nettet og de sociale medier. De har også fokus på digital mobning, som foregår via digitale medier på Internettet eller via mobiltelefoner.

Christoffer Wennicke på 15 på spiller fodbold på eliteplan hos NIF. Han træner omkring 14 timer om ugen, spiser sundt og går op i, hvad han putter i munden. Han har fundet en balance mellem det at træne og spise sundt, så det ikke kammer over og bliver usundt.

De er alle enige om, at det er vigtigt at tale om det i stedet for at tie.