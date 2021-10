Teamleder i Næstved Kommune Gitte Nonbo står i spidsen for indsatsen for at få flere til at stemme ved kommunalvalget.

Send til din ven. X Artiklen: Unge voksne skal hjælpes til at stemme ved kommunalvalget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge voksne skal hjælpes til at stemme ved kommunalvalget

Næstved - 14. oktober 2021 kl. 11:47 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

I de kommende uger rykker Næstved Kommune ud med mobile brevstemmesteder til uddannelsesinstitutionerne, Næstved Station og Storcentret. Man vil rigtig gerne i kontakt med unge voksne. der har meget om ørerne og glemmer ofte at bruge deres demokratiske ret til at stemme ved kommunal og regionsvalget.

Det er de 22 - 29-årige som er dårligst til at stemme ved lokale valg. Ved kommunalvalget i 2017 var den samlede valgdeltagelse i Næstved Kommune 71,7 procent. Valgdeltagelsen for 22 - 29- årige var på 50,6 procent.

Derfor er de unge en af de målgrupper som man rigtig gerne vil aktivere, fortæller Gitte Nonbo, der er kommunens "valggeneral" og teamleder i Center for Politik og Udvikling.

- Mor sørger for at førstegangsvælgerne stemmer. Det er andengangsvælgerne, der er svære at få op af sofaen, siger Gitte Nonbo.

Gør det nemt De er flyttet hjemmefra, er i gang med uddannelse og job og får måske børn. Det er ikke kommunalpolitik, der står øverst på dagsordenen.

- Det er en meget vigtig gruppe at få aktiveret, og få givet nogle gode vaner, som de kan bibeholde resten af livet, forklarer Gitte Nonbo.

Erfaringen fra tidligere valg viser, at det får flere til at stemme, hvis man gør det nemt for dem. Og gør opmærksom på valget de steder, hvor det unge færdes.

Derfor rykker de mobile brevafstemningssteder ud på ungdomsuddannelserne i Næstved: Gymnasiet, Herlufsholm Skole, VUC, EUC, ZBC og FGU fra 1. november.

- Vi har også rigtig gode erfaringer med valgarrangementer som Næstved Ungdomsskole står for, siger Gitte Nonbo.

Debattle og cykler Ungdomsskolen står i uge 44 for et Debattle event, hvor to rappere formidler lokalpolitik. I uge 45 sender ungdomsskolen to lydsystemscykler rundt i byen i klassisk "tale til nationen-stil" og ungdomsskolen holder også er valgarrangement for unge og førstegangsvælgere den 4. november.

- De unge er vores førsteprioritet, når vi skal fastholde eller helst øge valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 16. november, siger teamleder Gitte Nonbo fra Center for Politik og Udvikling.

Det skyldes at de er mest at opnå, fordi det er en stor gruppe. Men Næstved Kommunes har også målrettede indsatser for at få ældre og socialt udsatte og indvandrere og efterkommere til at blive flittigere til at stemme ved kommunalvalg.