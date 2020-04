De unge vikinger skulle allerede have haft tysk besøg og selv været i Lübeck, men det har coronakrisen sat en midlertidig stopper for. Privatfoto

Unge vikinger i tysk samarbejde

I marts havde en flok ungdomsspillere fra Lübeck Cougars, der spiller amerikansk fodbold, pakket deres grej og var parate til at besøge deres nye venskabsklub, Næstved Vikings. Turen måtte dog aflyses i sidste øjeblik, for dagen inden afgang lukkede grænsen som følge af coronakrisen.

Dermed blev turen den anden vej, som ungdomsspillerne fra Næstved Vikings skulle have været på 14 dage senere, også aflyst. Ikke den bedste start for det spritnye samarbejde.

- Det er vi rigtig ærgerlige over, for vi havde alle glædet os til både besøget og turen til Tyskland. Som situationen er i øjeblikket, træder vi vande og venter på at høre nyt. Vi håber stadig på, at det kan blive til noget sidst på året, siger Klaus Olsen, tovholder på den danske del af projektet.

Han er ikke med i bestyrelsen hos Næstved Vikings. Men en dag kom hans 12-årige søn, som spiller i klubben, hjem og fortalte, at de på skolen havde haft besøg fra foreningen kultKIT. Den har til formål at fremme den sproglige og kulturelle forståelse i den dansk-tyske grænseregion.

- De havde fortalt om, at skolebørnene kunne finde en venskabsklasse i Tyskland. "Gad vide, om det også kan lade sig gøre for en sportsklub," tænkte jeg. Det kunne det, og i klubben syntes de også, det var en rigtig god idé. Lederen af ungdomsafdelingen havde bare ikke tid til selv at starte projektet, så jeg sagde ja til at gribe bolden, for det ville være ærgerligt at misse sådan en mulighed, forklarer Klaus Olsen.