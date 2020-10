Unge tiltalt for brand til 1,8 millioner

En gruppe på tre helt unge mennesker er tiltalt for at have sat ild til møbler og en stak brochurer i Musikstalden på Grønnegades Kaserne. Af anklageskriftet fremgår det, at der er sket sodskader for svimlende 1,8 million kroner. Anklagemyndigheden går ikke kun efter fængselsstraf på ildspåsættelse, men også et erstatningskrav.