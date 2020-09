- Mange steder skal man søge om at få lov til at udstille, så det, at vi får lov at være her, er jo helt vanvittigt, siger Michelle Lamot, der står bag værket ?Entré?.

Unge talenter rykker ind på Rønnebæksholm

Coronapandemien har ændret meget. For Kunsthal Rønnebæksholm har det betydet, at den forrige udstilling blev forlænget og en anden udskudt, og derfor opstod der et hul i kalenderen.

Det bliver nu udfyldt af 10 elever fra Talentskolens kunstlinje, der de næste 14 dage er klar med udstillingen Facit. Det er en slags årsopgave for de unge mennesker, og tidligere år har de udstillet andre steder rundt om på Rønnebæksholm. Nu får de for første gang chancen for at rykke ind i selve hovedbygningen.