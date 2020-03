Unge mænd nægter voldtægter

De to mænd nægtede sig skyldige ved Retten I Næstved. Arkivfoto

Næstved - 18. marts 2020 kl. 16:13 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag indledte Retten i Næstved en sag mod to unge mænd på henholdsvis 19 og 17 år. Begge er tiltalt for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, den yngste desuden for fuldbyrdet voldtægt. De har siddet varetægtsfængslet siden 1. januar.

Anklagemyndigheden havde på forhånd taget forbehold for påstand om udvisning til mændenes hjemlande, Tyrkiet og Iran. Mandag blev det slået fast, at den påstand vil blive nedlagt, når der onsdag procederes i sagen.

De tiltalte, der har været venner siden barndommen, indtog vidneskranken på skift. De forklarede på dansk med accent, at de havde mødtes i Næstved kort efter midnat nytårsaften. De var en flok venner, heriblandt den 19-åriges fætter og lillebror. Senere foreslog den 17-årige, at gruppen tog forbi en privatfest i et rækkehus i Appenæs, hvor han var inviteret af pigen, der holdt festen.

Til festen var også den 16-årige pige, som senere på natten anmeldte begge for voldtægt. Det gjorde hun til de politibetjente, der var mødt op, fordi de var blevet tilkaldt på grund af uro og optræk til slagsmål.

Ankommet til festen fik tyrkeren hurtigt øje på den 16-årige, som ifølge ham sad for sig selv i en sofa og så ud til at have det skidt. Han fulgte hende derfor ud i køkkenet, hvor hun drak to glas vand. Derefter opfordrede hun ham til sex, forklarede han i retten.

Den 19-årige fortalte, at pigen gik frivilligt med ham ud på toilettet, hvor de seksuelle forhold foregik.

- Jeg forstår overhovedet ikke, hvorfor jeg er anklaget for det her. Jeg er kendt som pigernes ven på den måde, at jeg tager hensyn til dem og hjælper dem, hvis vi er til fest, sagde han og lod forstå, at han var meget ked af, at han havde været sin kæreste utro.

Også iraneren var totalt uforstående over for anklagerne om voldtægt og mente, at det var den 16-årige, der havde taget initiativ til at være sammen med ham kort efter episoden med hans ven.

Forklaringerne var meget detaljerede og afveg fra sagens anklageskrift.

Den 16-årige afgav også forklaring mandag, men det skete bag lukkede døre. Også tre andre vidner indtog vidneskranken.

Yderligere to mangler fortsat at afgive forklaring. Det kommer til at ske i morgen, hvor sagen fortsætter, og hvor der også ventes at falde dom.