- Jeg forstår ikke, hvorfor jeg er endt her. Hun virkede ellers flink. Jeg kunne aldrig finde på at voldtage nogen, sådan noget gør vi slet ikke i vores familie, sagde den 17-årige, som mandag afgav forklaring ved Retten i Næstved.

Unge mænd nægter voldtægter af 16-årig

Næstved: Mandag indledte Retten i Næstved en sag mod to unge mænd på henholdsvis 19 og 17 år. Begge er tiltalt for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, den yngste desuden for fuldbyrdet voldtægt. De har siddet varetægtsfængslet siden 1. januar.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her