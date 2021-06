Ejer af Enø Grill og Steakhouse, Niels Erik Groth, erkender at restauranten har været for længe om at udbetale den korrekte løn. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Unge må kæmpe for lønnen på kendt grill Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge må kæmpe for lønnen på kendt grill

Næstved - 16. juni 2021 kl. 09:54 Af Jeppe Sahlholdt Kontakt redaktionen

Siden genåbningen har flere ungarbejdere i Enø Grill og Steakhouse oplevet ikke at få udbetalt nok i løn.

Læs også: Mandag morgen siger det bum

Forældre til fire 15-årige tidligere og nuværende medarbejdere i ishuset fortæller om problemer med at få udbetalt deres børns løn til tiden. En enkelt nuværende medarbejder mangler stadig at få betalt næsten 1.500 kroner i løn.

I april ansatte den nye ejer af restauranten på havnen i Karrebæksminde, Niels Erik Groth, en lang række unge til at servere isvafler, pizzaer og kolde fadøl i ferieparadiset.

For flere unge er lønnen først blevet udbetalt adskillige måneder for sent, og først efter lang tids pres fra både forældrene og fagforeningen 3F.

Første job Skolernes sommerferie er begyndt, og for mange unge bliver sommermånederne brugt på at tjene penge. For flere er det også det første møde med en arbejdsplads.

For Frederikke Richter på 15 år var arbejdet på Enø Grill og Steakhouse hendes første fritidsjob, og hun havde glædet sig til at spare sine egne penge sammen.

Efter fem vagter i ishuset ventede hun spændt på sin første lønseddel. Men den dukkede aldrig op. Derfor sagde Frederikke ikke ja til flere vagter i ishuset, men fandt i stedet et andet job. Hun manglede dog stadig at få udbetalt mellem 1.500 og 2.000 kroner for sit arbejde.

Svineri Efter forgæves at have kontaktet ejer Niels Erik Groth gik Frederikkes mor, Camilla Konradsen til 3F. Sammen lagde de pres på ejeren, hvilket til sidst afstedkom en lønseddel.

Imidlertid blev Frederikke kun aflønnet for 10 timer, selvom hun havde arbejdet 27 timer, og for fem aftenvagter til klokken 22 på hverdagsaftener kom der kun 626 kroner ind på hendes konto. En reel timeløn på 23 kroner, selvom den faste timeløn i ishuset ligger på 68 kroner for unge under 18. Og der er ingen tillæg.

- Det er noget svineri mod de unge mennesker, som jo kun er glade for at gøre deres arbejde, lyder det fra Frederikkes mor.

Efter yderligere kontakt med 3F endte Enø Grill og Steakhouse til sidst med at betale Frederikke for de resterende 17 timer. Men hun er langt fra den eneste, der har måttet kæmpe for sin løn i ishuset.

Slag i ansigtet I syv dage mødte Mathilde Hansen på 15 år op på sit feriejob på Enø Grill og Steakhouse. Her stod hun i alt 32 timer bag disken. Men hun bleve spist af med seks timer i stedet for de 32, og der stod kun 450 kroner på hendes konto.

- Mathilde blev så ked af det. Det er jo et slag i ansigtet, når man har knoklet i så mange timer, fortæller Mathildes mor, Mette Jensen. Mathilde arbejder ikke længere i ishuset. De havde efterfølgende en snak med Niels Erik Groth, og næste dag var de resterende penge imidlertid overført.

Kenneth Nielsens datter, Cecilie Nielsen, som også er 15 år, modtog ikke engang en lønseddel. Hun fik i stedet blot overført 300 kroner til sin konto, selvom hun burde have tjent mellem 1.500 og 2.000 kroner for sine vagter i ishuset.

- Det er hendes første møde med arbejdsmarkedet, så hun var selvfølgelig ulykkelig, siger Kenneth Nielsen, der den 14. juni oprettede et opslag på »Facebook-gruppen 4700 Alt er Tilladt«. Her efterlyste han andre forældre med samme problemer.

Kort efter blev han kontaktet af Niels Erik Groth, og de resterende penge blev betalt til Cecilie, og opslaget er derfor taget af.

3F: Dårlig start At der skal tages så drastiske metoder i brug for at få udbetalt sin løn, er frustrerende, mener Camilla Konradsen, mor til Frederikke. Sammen 3F var hun med til at presse igennem, at Frederikke skulle have den rigtige løn udbetalt.

Ifølge formand for 3F på Sydsjælland, Kim Rozalski, skal det ikke være de unges eller deres forældres ansvar, at den rigtige løn bliver udbetalt til tiden.

- Det er arbejdsgivernes ansvar, og det er så forfærdeligt, at unge mennesker skal starte deres arbejdsliv med at få så dårlig en oplevelse at blive snydt, siger han.

Ejer beklager Ejer af Enø Steak og Grill- house er ærgerlig over situationen. Han har ikke haft til hensigt at snyde de unge medarbejdere, fortæller Niels Erik Groth. Han erkender, at der er gået for lang tid, før han og hans revisionsfirma har reageret på fejlene i medarbejdernes lønsedler.

- Det er ikke godt, men vi har betalt, så snart vi er blevet opmærksomme på fejlen, siger han.

- Vi er 60 medarbejdere, og det er ærgerligt, at vi ikke har opdaget fejlene noget før. Dem lærer vi forhåbentligt af nu, så vi kan komme videre, siger Niels Erik Groth.

relaterede artikler

Holmegaard går i arkiverne 15. juni 2021 kl. 17:35

Byens jubilæumslegat går til to corona-helte 15. juni 2021 kl. 15:26