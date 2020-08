Se billedserie - Jeg vil gerne være mellemanden, som finder en løsning, siger Kenneth Clausen, som står bag det nye initiativ. Foto: Helle Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Unge gaderæsere vil gerne køre lovligt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge gaderæsere vil gerne køre lovligt

Næstved - 13. august 2020 kl. 17:54 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De unge vil gerne være konstruktive og finde en lovlig løsning på gaderæset på Ydernæs.

Det er budskabet fra 21-årige Kenneth Clausen fra Næstved, som tirsdag aften stiftede Facebookgruppen »Striben Sjælland. Stedet hvor det kan gøres lovligt«.

Forrygende start Efter knap et døgn var her over 600 medlemmer, så interessen er der.

- Jeg oprettede gruppen klokken 23. Klokken 24, da jeg gik i seng, var der allerede 250 medlemmer. Jeg blev så glad, at jeg næsten ikke kunne sove, siger den unge landbrugsuddannede lastvognschauffør, som ellers skal tidligt op.

Det skal være vores sted - Nogle af dem, der driver Striben, er nogle gadedrenge, men jeg vil gerne prøve at stifte en forening med en ledelse, siger Kenneth Clausen, som kommer her af og til for at se på hurtige biler.

- Jeg ville komme her tiere, hvis det var lovligt, siger han.

Tanken med at stife en forening er, at medlemmerne skal betale et månedligt abonnement lige som i andre foreninger og klubber, og så skal pengene bruges til at lave et sted, som de unge gerne vil have det, og hvor sikkerheden og andre krav samtidig er opfyldt. Artiklen fortsætter under billedet.

Den nystiftede Facebookgruppe, som vil arbejde for, at der kan køres lovligt ræs i stedet for det pt. ulovlige gaderæs på Ydernæs.

- Men stedet skal være nok lidt gaderæs-agtigt. Ellers synes de ikke, det er fedt, siger Kenneth Clausen, også kendt som K.C. Clausen.

En god forsamling De seneste mange år er der blevet kørt gaderæs på Fiskerhusvej på Ydernæs, men i år er omfanget og larmen derfra accelereret.

Måske fordi der kommet flere biler med store motorer, som larmer mere, og måske også fordi der ikke er så meget andet at tage sig til, når ikke der er nogle festivaler og koncerter, og der stadig er lukket på barer og diskoteker.

- Men det er en god forsamling, som ikke laver problemer, siger Kenneth Clausen om de unge, som mødes til ræs og kigger på biler på Ydernæs. Det stemmer godt overens med det billede, som SSP-konsulent Bjørn Mazur gav af de unge i gårsdagens Sjællandske som en gruppe, der ikke er kriminelle og ikke er påvirkede, når de kører.

Efterlyser mere dialog Kenneth Clausen har valgt at stå frem og vise sit ansigt for at komme i snak med politiet og de lokale politikere om, hvordan det kan løses på en god måde.

- Vi vil gerne snakke om tingene. Jeg synes ikke, der skal køres ulovligt gaderæs, siger Kenneth Clausen, som gerne vil i dialog omkring, hvad der kan lade sig gøre i det virkelige liv.

Det er ikke kun lokale, som kører ræs på Fiskerhusvej. Her kommer også folk fra blandt andet Falster, Holbæk, Korsør, Slagelse, Sorø og Ringsted, så hvis alle bakker op om det nye initiativ, kan det hurtigt blive til nogle penge til en bane, eller hvad der nu er løsningen.

- Inden jeg går i gang med en hel masse, vil jeg rigtig gerne lige have kommunen ind over, siger Kenneth Clausen.