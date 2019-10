Ung prisvinder gav prøver på sine talenter foran Volbeat-forsanger

Her viste hun to sider af sine mange musikalske talenter. Først dirigerede hun sit kor fra Karrebæksminde, og bagefter sang hun to jazzsange. Den sidste havde hun selv skrevet. Karen Beatrice Simonsen Nice spiller desuden bas og klaver. Meget godt gået alligevel.

Kriterierne for den nye talentpris er, at den gives til en ung person, som, inden for en eller flere kunstarter, i særlig grad har markeret sig og udfoldet sine evner, er særligt dedikeret og har gjort en ekstra indsats for at dygtiggøre sig, har udviklet sig selv og andre i et miljø med andre unge og er et positivt forbillede og inspiration for andre unge.