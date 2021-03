29-årige Jacob Mark (tv) er medlem af folketinget og SF?s gruppeformand. Den unge politiker har besøgt Maries Rum, hvor Rasmus Birkerod taler med ham om det at tro og ikke at tro på, at der kan være en Gud, når der sker så meget ondt i verden. Fotos: Lisbet Pedersen

Ung politiker ramt af barndommens religiøse tanker

Senere i livet - midt i den tid, hvor karrieren fyldte mest, begyndte Jacob Mark at føle sig utilstrækkelig over for sin familie. Han arbejdede hele tiden, og fik tanker om, at han ikke ville have familien altid.