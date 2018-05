Ung pædofil accepterer straf for krænkelser

Den 18-årige blev dømt for - over en periode fra januar til maj sidste år - flere gange at have befølt pigen i skridtet inden for tøjet. Det skete i et hus i Næstved, hvor den unge mand dengang boede hos sine plejeforældre, der samtidig var bedsteforældre til den femårige.