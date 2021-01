Ung narkobilist uden kørekort - igen

Tirsdag klokken 13.55 standsede politiet en bil til en rutinekontrol på Rejnstrupvej ved Fuglebjerg. Føreren var en 22-årig mand fra Fuglebjerg, som ikke havde nogen legitimation med sig. Det viste sig, at han ikke havde kørekort, og han blev derfor sigtet for kørsel uden førerret. En narkometertest gav udslag for amfetamin, og han blev derfor også sigtet for narkokørsel. Da han flere gange tidligere var blevet sigtet for kørsel uden førerret, blev bilen beslaglagt på stedet, og ejeren af bilen - en 24-årig kvinde fra Fuglebjerg - blev sigtet for at have overladt sin bil til en person uden kørekort.