Amalie Tiedt blev årets første student fra VUC Campus i Næstved. Foto: VUC

Ung mor første studentfra VUC

Næstved - 14. juni 2019 kl. 15:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

21-årige Amalie Tiedt er årets første student fra VUC Storstrøm i Næstved. Hun var i sit sidste fag oppe i historie B, et fjernundervisningsfag, og hun fik derfor sin studenterhue på i Vordingborg og ikke i Næstved.

Amalie har ud over et flot 10 tal fået 12 tidligere på ugen i psykologi C. Det var derfor en meget stolt og lettet student, der fik sat huen på af sin nærmeste familie i dag - fredag den 14. juni 2019.

Uddannelseschef Frederik Frederiksen fra Næstved var på besøg i Vordingborg for at overrække en tillykke-buket. Derefter gik turen udendørs i det gode vejr, hvor hun blev tilbudt at hejse flaget, som den første student i traditionens tro gør på afdelingen i Vordingborg.

Fjernundervisning skaber fleksibilitet

VUC Storstrøm udbyder hf-enkeltfag via fjernundervisning, hvor du kan opkvalificere dig til videre uddannelse online. Amalie har haft flere fag via fjernundervisning, og da hendes sidste eksamen var et fjernundervisningsfag betød det, at hun skulle til eksamen i Vordingborg.

For hende har fjernundervisning betydet større fleksibilitet i hverdagen:

- For mig har fjernundervisning været et godt valg. Det kræver meget selvstændigt arbejde, og det kræver selvdisciplin. Man skal huske at finde tid til det, men der har været god mulighed for at læse ting igennem og ok mellemrum mellem afleveringerne", fortæller hun.

Rart at møde andre i samme situation

Amalie der bor i Næstved valgte at fortsætte sin hf-uddannelse på VUC Storstrøm efter et år på gymnasiet:

- Jeg valgte VUC Storstrøm i Næstved, da jeg fik et barn - det virkede mere seriøst i forhold til min alder, og det at jeg er blevet mor. Det var dejligt at møde andre i samme situation. Jeg kan godt lide den store aldersforskel - vi har delt erfaringer, hjulpet og inspireret hinanden", forklarer hun.

Lige om hjørnet venter der sig muligvis et sabbatår for Amalie og senere går vejen måske mod politiskolen, hvor hun rigtig gerne vil søge ind. Hun fortæller, at det har været hendes drøm siden hun var 5 år.

Hun har efter sommerferien valgt at søge ind på pædagog- og socialrådgiveruddannelsen og på universitetet, så om det bliver en af disse uddannelser eller et sabbatår, må tiden vise. Lige nu glæder hun sig til at fejre studenterhuen med venner og familie og nyde sommerferien med sin lille søn.