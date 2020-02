Ung mand i en my(s)tisk verden

Det handler om eventyr, broderskab, frygt og hvordan en ung mand skal til at tage ansvar for sit liv. Simon Nielsens fortælling er en personlig beretning, om at være dansk ung mand i en sagnomspunden mytisk verden. Med andre ord en levende beretning om Simons fem år i Fremmedlegionen fra 2013-2018.