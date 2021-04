De vilde mink er absolut uønskede i naturen omkring, så nu skal de bekæmpes langs Susåen. Foto: Søren Olsen Foto: Peter Lassen/Danmarks Jægerforbund

Undslupne mink stortrives i naturen: Nu går jagten ind

Næstved - 25. april 2021 kl. 10:19 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Selvom samtlige minkbesætninger blev slået ned i vinter, er det lille grådige pelsdyr stadig iblandt os.

Særligt ved Susåen og i Holmegaads Mose i Næstved Kommune er der lokaliseret vildtlevende, undslupne mink, der især gør skade på jordrugende fugle og små pattedyr.

Derfor skal minken bekæmpes, og det er årsagen til, at Teknisk udvalg netop har afsat 100.000 kroner på at få indfanget vilde mink, der oprindelig stammer fra Nordamerika og som derfor regnes for en invasiv og absolut uønsket gæst i naturen.

Minkbekæmpelsen skal ske ved at udsætte 10 til 15 fælder i særligt udsatte Natura

2000-områder langs Susåen og er et led i et tværkommunalt samarbejde, der også tæller Ringsted, Køge, Faxe og Stevns. Bekæmpelsen sker i samarbejde med Danmarks Jægerforbund, der også er interesseret i at slippe af med det lille pelsdyr.

- Vi hjælper gerne kommunen med at komme minkene til livs, men de kan godt være svære at indfange, siger Steen Ulrich Rasmussen, formand for Jægerrådet i Næstved.

Minken er nemlig en sky lille fætter og samtidig et nataktivt dyr. I dagtimerne holder den sig skjult for at gå på rov efter mørkets frembrud.

- Der florerer flere historier om vilde mink i Karrebæksminde og på mange lodsejeres marker har jægerne også opsat fælder for at få bugt med de undslupne dyr, der typisk stammer fra de såkaldte befrielsesaktioner som dyreværnsgrupper tidligere har stået bag, fortæller Steen Ulrich Rasmussen.

Det er uvist, hvor mange mink, der lever frit i Danmark, men hvert år fanger og skyder jægerne omkring 3.000 mink i naturen omkring os.

Udover bekæmpelse af mink har udvalget også afsat flere penge til bekæmpelse af rynket rose og andre invasive arter.

