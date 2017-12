Denne gang blev tyrkeren dømt for blandt andet at have brudt ind i Café Elysia og stjålet kontanter og elektronisk udstyr. Foto: Robert Andersen

Undgår udvisning: Tyrkisk vaneforbryder dømt igen-igen

Næstved - 14. december 2017 kl. 11:31 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

28. juni i år blev en 44-årig mand fra Tyrkiet prøveløsladt efter endnu en af sine talrige domme for blandt andet grov vold, tyveri og bedrageri. Bare fem dage senere - 3. juli - var han igen i gang med sin kriminelle karriere.

Her stjal han en mobiltelefon til en værdi af omkring 5500 kroner fra et baglokale i Rema 1000 på Parkvej i Næstved. Dagen efter knuste han en rude til Café Elysia i Jernbanegade, hvorfra han stjal 4000 kroner i kontanter samt to mobiltelefoner, en iPad og en iMac, alt sammen til en værdi af mere end 27.000 kroner.

I samme forbindelse afbrød den 44-årige strømmen i caféen, antageligvis for at afbryde forbindelsen til videoovervågningen, hvorved der skete skade for et ukendt beløb på inventar og madvarer.

Den tyrkiske mand har nu fået sin dom ved Retten i Næstved, der også fandt ham skyldig i besiddelse af 1,22 gram amfetamin. Det koster en straf på 10 måneders ubetinget fængsel, fordi en retsstraf på omkring ni måneder også blev udløst.

Selvom manden også er betinget udvist fra Danmark, bliver han ikke sendt tilbage til Tyrkiet efter dommen.

- Der er ikke hjemmel i udlændingeloven til at få ham udvist, når det alene handler om indbrudstyverier. Der skal det være lidt mere alvorligt, også selvom han er betinget udvist i forvejen, forklarer sagens anklager, Malte Hansen.

At den 44-årige ikke er sendt tilbage til sit hjemland for længst, kan han takke Østre Landsret for. I september 2015 idømte byretten ham nemlig to års ubetinget fængsel og udvisning med indrejseforbud i 12 år, men landsretten ændrede senere straffen til en betinget udvisning.

Dengang blev tyrkeren fundet skyldig i - sammen med en 47-årig dansk kvinde - at have bedøvet en 69-årig mand og lænset hans dankort for penge.

Den tyrkiske mand havde, inden dommen på to års fængsel i 2015, i forvejen afsonet i alt seks år i danske fængsler, siden han startede sin kriminelle løbebane som 16-årig. Med den seneste dom rammer han således næsten ni års fængsel i alt, men han får altså alligevel lov at blive i Danmark, når han igen løslades.

