Underjordisk brud på gasledning

I forbindelse med et jernbaneprojekt havde gravearbejderne fået fat i en gasledning, som der var blevet hevet i. Det havde resulteret i, at ledningen var blevet trukket fra hinanden under jorden.

Han uddyber, at ham og hans kollegaers arbejde på stedet var hurtigt overstået, fordi utætheden var under jorden.

- Når lækagen er under jorden, kan man ikke gøre så meget andet end at bede gasselskabet om at få lukket for hanerne eller afklemme røret, forklarer han.