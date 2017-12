Ivan Petersen glæder sig at spille musik på Axeltorvet til maj - uden at skulle betale udeserveringsafgift. Foto: Næstved Erhverv

Underhuset glæder sig over afgift forsvinder

Næstved - 08. december 2017 kl. 09:30 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Underhusets ejer glæder sig over at den upopulære afgift på udeservering nu forsvinder.

- Jeg har Næstveds bedste stampublikum. Og de fortjener god musik. Når kommunen afskaffer udeserveringsafgiften, kan jeg højne standarden på musikken.

Siger Ivan Petersen, indehaver af det populære værtshus Underhuset på Axeltorvet. Siden 2002 har Ivan Petersen hvert år betalt afgift for at benytte et hjørne af Axeltorv til servering. Afgiften er på 27.000 kroner, og den har været meget omstridt. Restauratører og Næstved Citys chef Lars Børsting har haft svært ved at se de rimelige i afgiften. Kun en håndfuld af landets 98 kommuner har udeserveringsafgift.

Og nu forsvinder den. Som en del af 2018-budgetforliget mellem Konservative, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre er udeserveringsafgiften afskaffet. Og det betyder, at Ivan Petersen sparer 27.000 kroner. Det er afgiften for at benytte torvet til servering mellem 1. april og 1. oktober.

Værtshuset Underhuset skal omsætte for cirka 50.000 kroner for at kunne betale en afgift på 27.000 kroner.

- Det svarer til, at 2.000 mennesker skal komme herind, sætte sig ned og nyde en kop kaffe eller en øl til 25 kroner, siger Ivan Petersen, der glæder sig over at afgiften forsvinder til nytår.