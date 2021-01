Underbrandmester Rene Korntved Rasmussen er død

Underbrandmester Rene Korntved Rasmussen døde i forbindelse med en udrykning om aftenen den 12. januar 2021, hvor han blev ramt at et hjertestop.

Rene begyndte som deltidsansat brandmand i Næstved den 1. december 1996, og den 1. september 2014 blev han fuldtidsansat på St. Næstved som beredskabsassistent, hvor han udover at fungere som brandmand, har arbejdet på autoværkstedet med at servicere og vedligeholde Næstved Kommunes biler. Rene har ved flere lejligheder givet udtryk for, at det var et stort ønske og drøm, der gik i opfyldelse, da han blev fuldtidsansat ved beredskabet.