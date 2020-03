Det er svært at få øje på børnene i kommunens nødpasning. Foto: Mia Than West

Under en procent af børnene kom i nødpasning første dag

Her lukkede alle folkeskoler og offentlige børnehaver, vuggestuer, dagplejere samt skolefritidsordninger i hele landet ned - foreløbigt to uger for at mindske spredningen af coronavirus (Covid-19).