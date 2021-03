Jakob Lorentzen kom ud for en ulykke, som tvang ham til et karriereskift. Privatfoto

Ulykke tvang Jakob til karriereskift: Nu er han udnævnt til professor

En ulykke gør, at Jakob Lorentzen må opgive fysioterapeut-jobbet, men i stedet for at se problemer, ser han muligheder. Han benytter tiden på sidelinjen til at gentænke sin karriere og træffer en skæbnesvanger, men rigtig beslutning.

En beslutning, som betyder, at den 44-årige Jakob for fjorten dage siden officielt er blevet udnævnt til professor i pædiatri (børnesygdomme) med særligt fokus på cerebral parese ved Københavns Universitet og Rigshospitalet. I sit nye job, som han tiltræder pr. 1. august, skal han sammen med en anden nyudnævnte professor, Christina Høi-Hansen, stå i spidsen for at styrke og videreudvikle indsatsen med cerebral parese på børneområdet i hele Danmark.