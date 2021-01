Reklameskiltene blev taget ned tirsdag aften, efter Troldeslottet blev gjort opmærksom på, at skiltene var ulovlige. Tilbage er de tomme trærammer.Fotos: Mia Than West

Ulovlige reklameskilte taget ned: Glemte at søge om tilladelse

Man skal huske at søge om tilladelse til at sætte reklameskilte op - også på privat grund. Det må Ketil Thor Rasmussen, ejer af Troldeslottet i Ringstedgade, sande. Han syntes selv, det var en rigtig god idé at sælge skiltepladser ud mod Ringstedgade for på den måde at få flere penge i kassen til driften af den private institution. Ketil Thor Rasmussen glemte bare at undersøge, om det var lovligt.