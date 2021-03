Her er jordvolden i Jenstrup, der endte med en opsigtsvækkende politisk afgørelse. Den ulovlige jordvold er nemlig blevet gjort lovlig. Foto: Næstved Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Ulovlig jordvold bliver lovlig: Bagatelagtigt at bruge tid på Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ulovlig jordvold bliver lovlig: Bagatelagtigt at bruge tid på

Næstved - 13. marts 2021 kl. 11:33 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Landsbyen Jenstrup ved Næstved er ikke kendt for det helt store. Det skulle da lige være for byens fasanopdræt.

I de seneste tre år har Brdr. Pejtersen nemlig haft tilladelse til opdræt af fasaner i det lille samfund omtrent midtvejs mellem Hyllinge og Vallensved. De har også anlagt en jordvold, hvor fasaner og agerhøns kan hygge sig, søge skjul og bygge rede. Men den går ikke.

En jordvold kræver nemlig en lovliggørende landzonetilladelse, og da jordvolden ikke er en støjvold, så kan ikke godkendes, men skal fjernes, kræver kommunen.

Sagen har også været i nabohøring. Der kom et enkelt høringssvar.

- Vi har absolut ingen indvendinger og så gerne, at den blev udbygget, lød det fra den eneste nabo, der afgav svar.

Jordvolden endte i denne uge hos Plan- og Erhvervsudvalget, og her endte den med et opsigtsvækkende nederlag til kommunens embedsmænd.

Med stemmerne 5-2 gik udvalget nemlig stik imod indstillingen om at fjerne muldjorden i Jenstrup. Den generer jo ikke nogen og skal have lov at blive liggende, mente flertallet bestående af Niels True, Otto Poulsen og Kirsten Devantier fra Venstre, socialdemokraten Hanne Sørensen samt Nye Borgerliges Githa Nelander.

- Jeg kørte selv forbi Jenstrup inden mødet i udvalget. Og helt ærligt, den sag er simpelthen for bagatelagtig at bruge embedsmændenes tid på. Men nu har vi da givet dem et lille rap over nallerne, klukker Otto Poulsen.

To af udvalgets medlemmer fulgte administrationens anbefaling om at fjerne jordvolden i Jenstrup. Udvalgsformand Tina Højlund-Pedersen (S) og Enhedslistens Thor Temte var nemlig bange for at sagen danner præcedens og at folk derfor går i gang med nye ulovligheder ude på landet.

- Derfor sagde vi stop. Men vi blev underkendt, siger Tina Højlund-Pedersen.

Kommunen har ingen yderligere bemærkninger til sagen, så nu kan agerhøns og fasaner ånde lettet op og søge skjul inden de senere skal skydes.

relaterede artikler

Trods protester: Byråd vedtog områdeledelse 17. september 2014 kl. 06:00