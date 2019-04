Koncentrationsniveauet er højt. Konditorerne skal lave en chokoladeopsats, der højest må måle 28 centimeter på alle leder og kanter. Årets tema er hekse og trolde, og så er der ellers frit slag med de gode idéer. Opsatsen skal bruges til at præsentere de tre forskellige slags konfekt, som de skal lave lørdag. 15 styk af hver. Der er et vist tidspres, så ind imellem køles der ned ved brug af isspray. - I bedømmelserne lægger vi stor vægt på kreativiteten og sværhedsgraden, siger dommer Peter Kofod. At finde på nye ting og nye smage er et hit. Konkurrencerne til DM i Skills slutter i dag senest klokken 12. Fotos: Anders Ole Olsen

Uhm, Skills kan også spises

Modsat bagerne står slagterne, der løbende får bedømt deres ting. Her handler det om at vise, at der er styr på, hvordan de forskellige kødstykker skal skæres ud og anrettes pænt, den korrekte tilberedning og hvad der passer til. Her skal både laves patéer, conveniencepakker lige klar til mikroovnen og rullepølse.

Ved DM i Skills bliver de udsat for forskellige besøgende ved skranken. For eksempel en dame der gerne vil have et dobbeltværelse til sig selv om manden, men der er ingen ledige værelser lige nu. Hvordan får man så vedkommende til alligevel at vælge dette overnatningssted? Det er noget med at komme med gode forslag til, hvad de kan lave, indtil værelset er klart og love at gøre en ekstra indsats for at få det parat hurtigt. Receptionisten fortæller om det netop åbnede udsigtstårn i skoven, som man kan køre til i bil på et kvarter.