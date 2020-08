Artiklen: Uffe har for meget plads og søger seniorbofællesskab

- Hvad bringer fremtiden, og hvornår er det tid til at skifte bolig?

De spørgsmål stiller Uffe Juul, da han skal forklare, hvorfor han har valgt at deltage i borgermødet om Hermanhaven tirsdag aften. Som tingene ser ud nu, stortrives ham og konen i deres 185 kvadratmeter store parcelhus i Næstved. Men man ved aldrig, om det fortsætter sådan.

- Vi vil gerne være på forkant med, hvad der kan ske i fremtiden, og der ved vi godt at vores nuværende bolig er for stor, siger han.

Han bruger borgermødet på at blive klogere på, hvad fællesskabsdelen i Hermanhaven egentlig betyder.

- Vi er jo vant til at have vores eget, men vi er ikke afvisende overfor fællesdelen, hvis man bare selv kan få lov til at dosere, siger han.