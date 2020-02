Teater: Venstre og Dansk Folkeparti valgte at gøre brug af deres standsningsret ved et møde i Kulturudvalget. Dermed er det nu op til byrådet, om administrationen skal forhandle videre med Dansk Rakkerpak og Faster Cool om at fortsætte som egnsteater.Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Uenigt udvalg: Egnsteaterets fremtid skal afgøres i byrådet

Næstved - 26. februar 2020 kl. 14:10 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I efteråret gav Kultur- og Demokratiudvalget grønt lys til, at kommunens administration skulle forhandle en aftale på plads med Dansk Rakkerpak og Faster Cool om at fortsætte som egnsteater for de næste fire år. Det foreløbige arbejde blev præsenteret på et udvalgsmøde mandag, hvor politikerne skulle sige god for, at processen kunne fortsætte, men sådan kom det ikke til at gå.

De to Venstre-medlemmer af udvalget, Sebastian Mylsted-Schenstrøm og Rico Carlsen, gjorde sammen med Githa Nelander (DF) nemlig brug af den såkaldte standsningsret. Dermed skal byrådet nu på dets møde i marts afgøre, om forhandlingerne skal fortsætte.

- Vi var egentlig indstillede på at lade det gå videre, men vi efterlyste samtidig nogle konkrete tal på, hvor mange billetter egnsteateret egentlig har solgt i den foregående fireårige periode. Én ting er jo, hvor mange der kommer og overværer en gratis forestilling på gaden, noget andet er, hvor mange der rent faktisk vil betale for billetter, siger Sebastian Mylsted-Schenstrøm og fortsætter:

- Vi blev så mødt med, at de informationer kunne vi ikke få. Det burde ikke være så svært, og så bliver man jo endnu mere interesseret i at få tallene. Derfor gjorde vi brug af standsningsretten. Det er ikke, fordi jeg tror, der gemmer sig en skandale, men jeg ville gerne have informationerne for at kunne danne mig et indtryk.

Ikke ressourcer nok Udvalgsformand Linda Frederiksen (S) synes, det er ærgerligt, at sagen nu skal hele vejen til byrådet.

- De tal er tilgængelige. Hvis man kigger på de tidligere dagsordener, vil man nemt kunne finde dem. Der blev bedt om en analyse af tallene, men det kunne jeg og et flertal i udvalget ikke se formålet med. Der er heller ikke ressourcer til at sætte medarbejdere til at kigge mere grundigt på det - de har i forvejen rigeligt at se til med Holmegaard Værk og svømmehallen, siger hun og tilføjer:

- Det handler i bund og grund om, hvorvidt egnsteateret er med til at rykke noget eller ej - om de gør en forskel, og det, synes jeg, de gør. De har lige fået en meget positiv evaluering fra Statens Kunstfond, og de er meget synlige i gadebilledet og hos borgerne. De kommer ud i kommunen og har gjort det, vi bad dem om.

Hellere egne talenter Githa Nelander var allerede i efteråret imod at indgå en ny aftale om et egnsteater, der koster kommunen 1,9 millioner kroner om året. Det er ikke, fordi hun har noget imod Dansk Rakkerpak og Faster Cool, men hun vil hellere have Næstveds egne talenter fra eksempelvis Talentskolen til at levere teater i byen.

- Jeg har fra start sagt, at jeg ikke vil give en rød reje, så jeg var egentlig lidt ligeglad med beslutningen. Men jeg støttede Venstres brug af standsningsretten, fordi administrationen og formanden har taget det meget overfladisk, når vi har bedt om at se nogle flere tal. Det er da vigtigt at vide, hvor meget de genererer selv, lyder det fra Githa Nelander.

Af gode grunde kunne sagen ikke nå at komme på dagsordenen til gårsdagens byrådsmøde. Derfor vil den blive taget op til næste møde, som er 17. marts.

