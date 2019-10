To af Kultur- og Demokratiudvalgets syv medlemmer stemte imod den sammensætning af byggeudvalget, som endte med at blive vedtaget, herunder Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V). Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Uenighed om sammensætning af byggeudvalg

Når byrådet i aften beslutter, hvor en ny svømmehal i Næstved skal placeres, skal et byggeudvalg følge processen hele vejen i mål og træffe de enkelte beslutninger undervejs. Kultur- og Demokratiudvalget afgjorde mandag, at det nye udvalg skal bestå af blandt andet tre byrådsmedlemmer.

- Vi skal passe på, at det ikke bliver for stort, for det er i forvejen rigeligt stort. I udgangspunktet kommer der til at være et månedligt møde, men det kan også blive sådan, at der pludselig er tre på en uge. Og det kan blive svært for mange politikere at finde tid og overskud til at forpligte sig til, siger udvalgsformand Linda Frederiksen (S), som også bliver formand for byggeudvalget.

Det kommer desuden til at bestå af Klaus Eusebius Jakobsen (RV) fra valggruppe 1 samt en repræsentant fra valggruppe 2 bestående af Venstre og Konservative. Vedkommende er endnu ikke valgt. Derudover to af kommunens fire direktører i form af Hanne Dollerup og Sven Koefoed-Hansen samt en repræsentant fra Fritidsudvalget, en fra Handicaprådet, en brugerrepræsentant fra svømmeforeningerne- og klubberne og endelig en person med svømmebadsteknisk erfaring. Den beslutning var både Githa Nelander (DF) og Venstres Sebastian Mylsted-Schenstrøm lodret uenige i. De ville gerne have haft flere byrådsmedlemmer i byggeudvalget.

- For at sikre flest mulige synspunkter repræsenteret, synes jeg, det havde været på sin plads, hvis der havde været to repræsentanter fra hver valggruppe - så der ikke skal stå nogen på sidelinjen og føle, at de ikke bliver hørt. Jeg synes heller ikke, at andre end politikere skal sidde med stemmeret, siger Sebastian Mylsted-Schenstrøm.

I Venstre var der end ikke enighed mellem de to medlemmer af Kultur- og Demokratiudvalget. Rico Carlsen stemte således for forslaget om kun to politikere i byggeudvalget, ud over formanden. Byggeudvalgets medlemmer skal være udpeget senest 15. november, hvorefter arbejdet ventes at gå i gang 1. december.

