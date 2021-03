En 21-årig mand blev torsdag anholdt og sigtet for vold mod en 43-årig kvinde.

Uenighed om penge førte til vold

Af Mia Than West

Politiet blev onsdag eftermiddag klokken 16.26 kaldt til banegården i Næstved, hvor det så ud til, at en mand og en kvinde var kommet op at slås. Det fremgår af døgnrapporten hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Det var et par flygtigt bekendte, der var blevet uenige om et pengespørgsmål, og det fik den mandlige part - en 21-årig mand fra Korsør - til at tage fat i kvinden, der er 43 år og fra Holme-Olstrup, og skubbe til hende.