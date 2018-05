Send til din ven. X Artiklen: Uenighed om mega-møller Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Uenighed om mega-møller

Næstved - 25. maj 2018 kl. 10:07 Af Kim Palm og Anna Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Enhver erfaren motionscyklist ved, at det kan blæse så ganske gevaldigt i terrænnet omkring Sparresholm. Enten bliver du mødt af mægtig modvind, en herlig medvind eller en lusket sidevind på de store højdedrag i kommunens mest kuperede hjørne.

Blæst bliver der også om vindmølleplanerne på Sparresholm i byrådssalen på tirsdag. Flere partier siger ja, et enkelt parti siger kategorisk nej og nogle har slet ikke bestemt sig endnu, men gemmer trumferne til tirsdag, hvor det besluttes om vindmølleprojektet skal luftes påny og sendes i offentlig høring.

Socialdemokraterne, De Radikale og Konservative har på forhånd besluttet sig for at sende møllerne i høring. Det giver 17 stemmer ud af 31 mulige, hvis ingen bryder partidisciplinen og dermed tegner der sig på forhånd et flertal for at arbejde videre med godsejer Thomas Garth Grüners planer om at forsyne 7.500 husstande med strøm. De Radikales Lars Hoppe Søe er begejstret for projektet med de tre 149,9 meter høje møller, der vil tårne sig op i terrænnet.

- Står det til Radikale Venstre skal der endnu flere møller op i Næstved Kommune. Både på land og på vand. Næstved Kommune har god plads til flere vindmøller.

- Hvad med den sjældne bredøret flagermus?

- Der er indarbejdet et form for hensyn. Men det er svært at lave sådan et anlæg uden at det påvirker omgivelserne, siger Lars Hoppe Søe.

Af forslaget fremgår det, at kommunen af hensyn til flagermusene stiller krav om vindmøllestop om natten i perioden 15. juli til 15. oktober, hvis vindhastigheden er mindre end 6 m/s i navhøjde.

Dog kan tab af enkelt individer ikke udelukkes, skriver miljøforvaltningen.

Dansk Folkeparti siger nej til flere møller på land. Det gør partiet på Christiansborg og det gør de også i Næstved. DF vil i stedet have møllerne sendt til havs.

SF og Enhedslisten, der ellers plejer at være fortalere for vedvarende energi, har på forhånd meldt ud, at de afventer deres stilling til byrådsmødet tirsdag. Måske vejer hensynet til den bredørede flagermus og de omkringliggende beboere tungere end mere møllestrøm for de to røde partier. Vi ved det ikke, men bliver klogere på tirsdag.

Venstre den store joker

I Venstres byrådsgruppe er der åbenlys uenighed om vindmøller på land. Søren Revsbæk er en af dem, der tvivler på Sparresholm-projektet og vil overveje sin stillingtagen frem mod tirsdag.

- Det virker jo tankevækkende, at godsejeren på Sparresholm har gjort indsigelse mod et trætoptårn på Gisselfeld, mens han selv går i gang med at bygge tre gange så høje møller. Det rimer ikke i mit univers, så det ender nok med et meget behersket ja til at sende møllerne i høring i det naturskønne område, siger Søren Revsbæk.

