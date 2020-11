- Det har været væsentligt for os at gå med den sikre løsning med lang holdbarhed. Man kan godt sige, at vi ikke bruger de nyeste metoder, men vi bruger dem, der er godt gennemtestet. Vi vil have kvalitet frem for den billige løsning, som kommer til at koste os i længden, siger Linda Frederiksen. Foto: Jens Wollesen

Udvalgsformand: Sikker løsning med god kvalitet

Sjællandske har forholdt Lars Warms kritik for Linda Frederiksen (S), formand for både Byggeudvalget og Kultur- og Demokratiudvalget. Hun pointerer, at et enigt Byggeudvalg står bag beslutningen om at bygge i beton, blandt andet på baggrund af den rådgivning, de har fået:

- Man kan for eksempel se på en rapport fra Sweco (Nordens største arkitektvirksomhed, red.) udarbejdet til Vesthimmerland Kommune i forbindelse med byggeriet i Aars. De konkluderer, at det er smartest at bygge i beton. Vi har også betalt Rambøll for rådgivning, og de anbefaler det samme, siger hun og fortsætter:

- Derudover har vi ansat Kim Hjort Richter som intern rådgiver, ligesom Karl-Åge Søltoft, som er tidligere leder af Ringsted Sportscenter, har siddet med i Byggeudvalget. Der er mange ting tilsammen, som gør, at vi har truffet den her beslutning. Det har været et klokkeklart valg for os.