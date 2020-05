Helle Jessen har ikke tænkt sig at gå til Christiansborg for at få loven om spildevandsrensning i det åbne land lavet om. Foto: Thomas Olsen

Udvalgsformand: Loven er til for at overholdes

Næstved - 01. maj 2020 kl. 14:30 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Sjællandskes læserbrevsspalter bliver der skudt med skarpe argumenter i sagen om spildevandsrensning i det åbne land. Venstres Elmer Jacobsen opfordrer husejerne til civil ulydighed, mens formanden for Teknisk Udvalg, Helle Jessen (S), har den stik modsatte holdning.

Hun opfordrer i stedet huseejere ude på landet til at efterkomme påbuddet om spildevandsrensning til gavn for vandmiljøet i søer, vandløb og fjorde og har bestemt ikke tænkt sig at gå til Christiansborg for at få loven lavet om.

- Der er ikke noget at tage fejl af, og jeg ser slet ikke for mig, at Folketinget vil gå ind og pille ved den lovgivning, så jeg synes Elmer skyder helt forbi, siger Helle Jessen.

Fest på Smålandshavet Hun henviser til en tilsvarende sag i Roskilde, hvor kravet om spildevandsrensning i det åbne land blev stadfæstet af Østre Landsret.

- Loven er til for at blive overholdt. Og det svarer jo til, at jeg i disse coronatider inviterer 50 mennesker til fest på Smålandshavet, fordi jeg synes det er fjollet med alle de forbud. Det ville jeg selvfølgelig aldrig gøre, siger Helle Jessen.

Hun har selv boet langt ude på landet - derude hvor kloakken ikke slår til - og hun siger, at de berørte husejere i lang tid har vidst, at de skulle udskifte deres eksisterende tanke med nye, tidssvarende modeller.

- Det er ikke noget, der er kommet som en tyv om natten det her. Men det er som om Elmer Jacobsen uafladeligt har det med at tie sandheden ihjel, fordi han synes, at loven ikke er værd at overholde.

Dermed forsætter kommunen med rækken af påbud til husejere ude på landet, der ikke er omfattet af kommunens kloaknet. Et påbud, der i yderste konsekvens medfører politianmeldelse og månedlige bøder, så længe spildevandsrensningen ikke lever op til de krav som staten har fastlagt.

