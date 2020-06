De radikale siger nej til at sænke skatten. Foto: Helle Hansen

Udligningspenge til velfærd eller skattelettelse?

Næstved - 11. juni 2020

Helge Adam Møller (C) efterlyser i et læserindlæg i Sjællandske torsdag Radikale Venstres holdning til et forslag om en skattenedsættelse på 0.2%.

Den er klar: Vi satser på, at enhver krone, der kan skaffes, skal gå til at øge vores kernevelfærd, og derfor går vi ikke ind for en skattenedsættelse, der på både kort og lang sigt ville give os færre penge til velfærdsområderne.

Udligningsreformen, som Konservative i øvrigt ikke var med til at stemme hjem, da den blev vedtaget her i foråret i Folketinget, gav os her i vores kommune et pænt bidrag til at øge vores indsats for at bedre velfærd, og ikke for at vi skulle nedsætte skatten.

Det skal ingen hemmelighed være, at vi i Radikale Venstre sammen med de andre partier i konstitueringsaftalen (A,EL og SF) var indstillet på i denne byrådsperiode at øge skatten, hvis det var nødvendigt for blot at holde velfærdsniveauet fast- det blev det heldigvis af mange årsager ikke. Faktisk er vores indsats på velfærdsområdet- om end beskedent- blevet styrket. Så derfor ikke en kolbøtte fra vores side i denne sag.

At vi i vores parti derudover betragter kultur som en vigtig del af vores velfærdsområde (hvilket mangelen på denne i coronatiden har vist med stor tydelighed) er anden sag, og det kunne få os til aktivt at arbejde for i budgettet 2021 at få øget den bevilling vi p.t. giver til alle hånde kulturaktiviteter (p.t. 122 mio kroner- og som sammenlignet med andre kommuner af samme kaliber som vores er meget lavt).

Her tror jeg faktisk, at Konservative kan følge os.

Sådan er lokalpolitik- enighed og uenighed på tværs af synspunkter og sager.

Det er det, der faktisk er det inspirerende ved politik.

Klaus Eusebius Jakobsen

Viceborgmester (RV)

