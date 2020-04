Se billedserie Byggeleder Lars Jørgensen fortæller, at tidsplanen er overholdt og byggeriet af den nye Udlændingestyrelse i Næstved står færdig. Nu venter vi blot på alle medarbejderne - og alle udlændingene. Foto: Anders Ole Olsen

Udlændingestyrelsen står klar: De mangler bare at flytte ind

Næstved - 14. april 2020 kl. 21:32 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bygningen er lige til at flytte ind i. Det er kun coronaen, der bestemmer, hvornår det sker.

Byggeleder Lars Jørgensen fra den store jyske entreprenørkoncern, A. Enggaard, kan glæde sig over, at tidsfristen er overholdt, og at bygningen af det 9.900 kvadratmeter store hovedsæde i Næstved er afleveret til Udlændingestyrelsen.

- Vi er færdige, stort set. Vi mangler kun at færdiggøre parkeringspladsen og nogle få mangler, som vi er ved at udbedre. Al teknikken virker, og bygningen er i princippet lige til at flytte ind i, siger Lars Jørgensen.

Støjberg i byen Byggeriet gik i gang 22. august 2018, hvor daværende integrationsminister Inger Støjberg (V) blev sendt op i et tonstung kran for at foretage det første spadestik til den store statslige udflytning af 400 arbejdspladser fra København til Næstved.

Planen var, at Udlændingestyrelsen dagen efter påske, tirsdag den 14. april, ville rykke samtlige 400 medarbejdere til provinsen og to dage senere skulle det røde bånd klippes over med en regulær festdag i Næstved og officiel indvielse med deltagelse af Udlændinge- og integrationsminister, Mathias Tesfaye (S). Men sådan kom det ikke til at gå.

Medarbejdere sendt hjem 13. marts meddelte Udlændingestyrelsen, at samtlige medarbejdere var hjemsendt og arbejder hjemmefra og derfor blev udflytningen udsat på ubestemt tid.

Derfor er der endnu ikke sat dato på, hvornår styrelsen flytter til byen.

Ud over 400 statslige arbejdspladser kommer Næstved også til at nyde godt af tæt trafik til og fra banegårdspladsen, hvor årligt 50.000 udlændinge kommer til byen for bl.a. at søge om pas, visum, familiesammenføring og opholdstilladelse.

Byggeriet har kostet 335 millioner kroner og er bygget som et såkaldt OPP-projekt - altså et offentligt privat partnerskab.

