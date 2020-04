Om ikke andet, så har coronapandemien fået indbrudstyvene til at blive hjemme i karantæne. Foto: Jimmi Larsen Foto: Jimmi Larsen

Uden fortilfælde: En hel weekend uden indbrud

Næstved - 06. april 2020 kl. 13:00 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet har god mulighed for at sætte alt ind på, at coronareglerne overholdes i påskedagene. Der er nemlig ikke mange indbrud eller færdselsuheld, der skal efterforskes.

- Forrige weekend oplevede vi for første gang siden politireformen i 2007 at komme igennem en hel weekend uden et eneste indbrud i hele kredsen. Det er aldrig sket før. Vi har tidligere haft enkelte døgn, hvor der ikke er blevet anmeldt indbrud, men så har det været, fordi der har været ekstremt dårligt vejr. Så det er meget usædvanligt, siger politidirektør Lars Harvest fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Han beretter også, at man vurderer, at trafikintensiteten på vejene er reduceret med 50 procent de seneste uger. Derfor ses ikke tilnærmelsesvis det samme antal færdselsuheld.

- Det betyder dog ikke, at vi slækker på fartkontrollerne. For der er en tendens til, at folk kører ekstremt stærkt, når de er alene på landevejen. Det har vi kunnet se på vores automatiske fartkontroller i den seneste tid, fortæller politidirektøren.

