Normalt er Sydsjællands Golfklub Mogenstrup kendt for idylliske rammer, men de blev brat afbrudt en fredag eftermiddag i 2014, da klubbens butik blev røvet af en ung mand med et oversavet, dobbeltløbet jagtgevær. Den tiltalte i sagen er nu blevet frifundet. Foto: Henrik Jelager

Udeblev fra retssag og blev frikendt for væbnet golfrøveri

Næstved - 06. december 2017 kl. 15:15 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 25-årig mand mødte ikke op til retssag om et usædvanligt groft røveri, men sagen blev gennemført alligevel, og det endte med en frikendelse grundet manglende beviser. Manden skal dog alligevel fire måneder i fængsel.

Den 25-årig mand uden fast bopæl er ved Retten i Næstved blevet idømt fire måneders ubetinget fængsel for besiddelse af 44 gram amfetamin med henblik på videresalg samt et par mindre forhold. Han blev til gengæld frikendt for at stå bag et usædvanligt groft, væbnet røveri mod butikken ved Sydsjællands Golfklub i Mogenstrup.

Alt sammen skete, uden hverken den 25-årige eller en medtiltalt 24-årig mand fra Holme-Olstrup var til stede i retten. Det lykkedes at få telefonisk kontakt til den 25-årige som meddelte, at han ikke havde i sinde at møde op. Han gav dog tilladelse til, at sagen kunne gennemføres alligevel, hvilket er muligt, når der er lagt op til en straf på under et års fængsel.

De to var tiltalt for sammen at planlægge røveriet mod golfbutikken, der fandt sted helt tilbage i oktober 2014. En tidlig fredag eftermiddag indfandt en røver iført elefanthue sig i butikken, hvor han rettede et oversavet, dobbeltløbet jagtgevær i ansigtet på en mand, som han troede, var ekspedienten og råbte »åbn pengeskabet eller jeg skyder! Giv mig pengene«.

Det viste sig, at manden var en kunde, som var i butikken sammen med sin kone, og da det gik op for røveren, rettede han i stedet sit våben mod den rigtige ekspedient - en 24-årig mand.

Ekspedienten blev truet til først at udlevere 4.000 kroner i kontanter, hvorefter han med jagtgeværets munding i ryggen blev skubbet ud i baglokalet af røveren. Her fik den maskerede mand truet sig til yderligere 2.000 kroner.

Tilbage i butikken blev det oversavede jagtgevær endnu engang rettet mod ægteparret, der i klare vendinger fik fortalt, at de ikke skulle ringe til politiet. Derefter flygtede røveren på cykel.

