Den kommende svømmehal i Næstved skal have en kapacitet på op til 630 gæster og skal have åbent i tidsrummet 6 til 23 - måske endda endnu tidligere, hvis der er behov for det. Man regner med 300.000 besøgende om året. Foto: Anna C. Møhl

Udbud giver seks ekstra muligheder for svømmehallen

Nu er der åbnet op for, at interesserede entreprenører kan komme med bud på, hvad de kan bygge en ny svømmehal på 10.000 kvadratmeter i Næstved for.

Der skal være et sportsbassin med otte 50 meter-baner, et motionsbassin med fire 25 meter-baner, et varmtvandsbassin på 90 kvadratmeter samt et morskabsbassin på 150 kvadratmeter. Derudover også en 80 meter lang vandrutsjebane, som ender i et selvstændigt bassin.