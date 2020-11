Se billedserie Smittetallet stiger voldsomt i Næstved Kommune.Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Udbrud på gymnasiet: Smittetallet stiger

Næstved - 04. november 2020 kl. 19:46 Af Mia Than West Kontakt redaktionen

Fem elever fra Næstved Gymnasium og HF er testet positive for Covid-19. Det bekræfter rektor Susanne Stubgaard.

Eleverne går alle i 2.g, men i tre forskellige klasser. Derfor har gymnasiet ud fra et forsigtighedsprincip valgt at sende alle tre klasser hjem samt de undervisere, der har været i kontakt med klasserne.

- Vi har fået råd og anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Alle elever i de tre klasser er sendt hjem med den melding, at de skal lade sig teste. Det samme gælder medarbejderne, fortæller Susanne Stubgaard og understreger, at de følger de offentlige myndigheders anbefalinger og retningslinjer vedrørende forebyggelse af Covid-19.

80 smittet med corona Det var op til weekenden og i løbet af weekenden, at eleverne blev testet positive. Straks efter gik smitteopsporingen af nære kontakter i gang.

- Vi er mange mennesker og følger de regler, der er. Vi har været forskånet for smitten i rigtig lang tid, siger rektoren og fortæller, at undervisningen gennemføres virtuelt, indtil elever og undervisere er tilbage igen.

Smittetallet i Næstved Kommune er i øjeblikket stigende.

Der er inden for den seneste uge 80 bekræftede tilfælde med coronavirus. Det er primært i skoler og dagtilbud, at der har været tilfælde at smitte. Artiklen fortsætter under billedet.

Husk at vaske hænder. Foto: Allan Nørregaard

To 9. klasser samt seks medarbejdere blev mandag sendt hjem fra Susåskolen, afdeling Holsted, hvor en elev er testet positiv. Tirsdag er et barn i en dagpleje i Næstved by testet positiv. Barnet har været hjemme, så det får ingen konsekvenser her. Derudover er en medarbejder i Kornblomsten bekræftet smittet med Covid-19. Her er 13 børn sendt hjem i isolation og eventuel test.

- Generelt er vores smittetryk steget, og der er en risiko for, at det kommer endnu højere op. Vi har været lidt forskånede i begyndelsen af efteråret. Status er, at vi desværre er ved at være blandt dem, der er hårdest ramt i Sydsjælland, siger sundhedsdirektør i Næstved Kommune, Jakob Bigum Lundberg.

Derudover er en borger i eget hjem, som er tilknyttet hjemmeplejen, også ramt af corona.

Det betyder, at der nu er tre kendte tilfælde i ældreplejen.

- Jeg er kisteglad for, at det ikke er eskaleret, og at vi ikke er hårdere ramt i hjemmeplejen, siger direktøren.

Tiltag og stramninger Indtil nu er alle medarbejdere i hjemmeplejen blevet testet hver sjette uge.

Det ændres nu til hver anden uge.

I nabokommunen Slagelse har skoler været lukket helt ned for at mindske smitten med Covid-19.

Det har ikke været nødvendigt i Næstved Kommune - indtil videre. Her er man dog klar med yderligere tiltag og stramninger, hvis smittetrykket stiger endnu mere.

- Vi prøver hele tiden at balancere risikoen for smitte, men samtidig sikre, at børnene fortsat kan gå i skole og dagtilbud, siger Jakob Bigum Lundberg og fortæller, at det ikke er den enkelte leders ansvar eller opgave at vurdere, hvornår smitten er så udbredt, at det ikke længere er sundhedsmæssigt forsvarligt at have den pågældende skole eller dagtilbud åben.

- Det er centerchefen og direktøren, der træffer beslutningen på baggrund af en faglig vurdering fra vores sundhedstjeneste. Vi prøver at centralisere det for at sikre en ensartethed, siger Jakob Bigum Lundberg.

Han opfordrer til, at alle holder afstand, vasker hænder, spritter af og bruger mundbind, hvor det kræves.

- Hvis vi skal undgå, at smittetrykket stiger, er det for alvor nu, at vi skal sørge for at overholde retningslinjerne, fastslår han.

