Ud af sommerhuset: Nu tjekker kommunen om du bor der hele året

- Det er ikke noget kæmpe problem i Næstved Kommune. Mange af dem, der bor i deres sommerhuse hele året er typisk pensionister, som har tilladelse til at bo der året rundt, siger formand for Plan- og Erhvervsudvalget, Tina Højlund Pedersen (S).

Reglerne foreskriver, at du må bo i dit sommerhus fra begyndelsen af februar til udgangen af oktober. Men bor du i huset året rundt, uden at have den fornødne tilladelse, vil kommunen sende varsel om påbud. Og hvis sommerhusejeren ikke har fået tilladelse eller dispensation, sker det med krav om fraflytning fra adressen.

- For et par år siden behandlede vi i byrådet 14 påbud om fraflytning. Men mange af dem var berettiget til dispensation, og jeg har faktisk selv prøvet det, fortæller udvalgsformanden.

Hun og ægtemanden solgte deres hus og havde købt et nyt. Men da indflytningen ikke var mulig i det nye hus, slog parret sig ned i sommerhuset på Havbakken på Enø vinteren over.

- Jeg henvendte mig derfor til kommunen og bad om dispensation. Og da jeg var i stand til at fremvise en købskontrakt på vores nye hus, fik vi tilladelse til at bo i sommerhuset henover vinteren, fortæller Tina Højlund Pedersen.

Flere bor fast

Ferieøen Enø tæller 1200 sommerhuse og cirka 450 fastboende. Dem er der nemlig blevet flere af de senere år med de nye regler i planloven, hvor det er blevet nemmere for pensionister, førtidspensionister og efterlønnere at anvende sommerhuset som helårsbolig efter minimum et års ejerskab, i stedet for de gamle regler, hvor man skulle have ejet huset i otte år.