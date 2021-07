Se billedserie DBU?s fodboldskole er sommerens højdepunkt for fodboldglade piger og drenge. Men mandag blev drømmen brat slukket for 32 børn, der havde trænet sammen med en dreng, der burde have været sendt i isolation. Fotos: Jan Jensen

Ubetænksomme forældre sender 32 børn hjem fra fodboldskole

Næstved - 01. juli 2021 kl. 04:34 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Sommerens højdepunkt - DBU's fodboldskole - er blevet brat aflyst for 32 børn samt deres forældre, ledere og trænere.

Arrangørerne i HG måtte sent mandag meddele børnene og deres forældre, at de var blevet hjemsendt efter at en klassekammerat til en dreng, der var blevet smittet med den særligt smitsomme delta-variant, havde indfundet sig til træning på førstedagen af den ugelange fodboldskole i Herlufsholm.

- Vi er naturligvis rigtig kede af at måtte slukke drømmen for så mange børn, men der var intet andet at gøre, fortæller Tommy Lauth som i en årrække har arrangeret fodboldskole på Herlufsholm Idrætscenter sammen med DBU.

Klassekammeraten

Søndag blev han kontaktet af moderen til drengen, der var blevet smittet med delta-varianten. Hun skyndte sig at meddele arrangørerne, at hendes dreng var corona-ramt og klubben fandt derfor en ny fodboldskole til drengen senere på sommeren.

- Mandag møder samtlige 196 op på fodboldskolen til fem dage med træning, sjov og samvær, men efter første dags træning bliver jeg kontaktet af klasselæreren til den smittede elev, der fortæller at elevens klassekammerat også skulle have været sendt i isolation for den særligt smitsomme delta-variant. Alligevel valgte forældrene at sende drengen på fodboldskole og efter en lang udredning med både DBU og Styrelsen for Patientsikkerhed, var der intet andet at gøre at sende samtlige de børn, der havde trænet med i gruppen, hjem. Børnene sendt hjem

Dermed blev en lang række piger og drenge sendt hjem efter blot én dags fodboldtræning. Det samme gjorde gruppens ledere og trænere, mens børnenes forældre også fik besked på at isolere sig med test på fjerde og sjette dag.

Morten Mørkeberg er en af de forældre, der sent mandag fik at vide, at hans to 9-årige piger var sendt hjem og at han selv og konen også måtte opgive deres arbejde for at blive sendt i isolation. Han er harmdirrende over, at forældrene til den dreng, der var klassekammerat med den smitteramte, alligevel valgte at sende deres dreng på fodboldskole.

- Jeg har stor respekt for den måde HG har håndteret sagen på, men absolut ingen respekt for de forældre, der i ren egoisme vælger at sende deres dreng på fodboldskole, selvom de udmærket har vidst, at drengen skulle holdes i isolation, siger Morten Mørkeberg, der nu sidder hjemme med sine to piger som skulle have driblet rundt på græstæppet i Herlufsholm, men som i stedet er sendt hjem, fordi de mandag spillede sammen med drengen, der skulle have været sendt i isolation.

Arrangør af DBU's fodboldskole, Tommy Lauth, er rigtig ærgerligt over situationen og opfordrer derfor forældre til at tage corona-restriktionerne alvorligt.

- Der er al mulig grund til at tage advarslerne fra myndighederne alvorligt, så vi undgår at historien ikke gentager sig på andre fodboldskoler rundt i landet, siger Tommy Lauth.

Reddet for de fleste

De 32 fodboldspillere der er blevet sendt hjem, har alle trænet med drengen i løbet af mandagen. De øvrige fodboldspillere har ikke haft samkvem med drengen og derfor er der heldigvis fortsat liv i fodboldskolen for de fleste i denne uge i Herlufsholm Idrætscenter.

Delta-varianten udgør nu en femtedel af samtlige danske smittetilfælde og forventes at blive den dominerende corona-variant herhjemme.