Nikolai Rasmussen er blevet optaget i Up With People og søger sponsorer til at realisere sin drøm. Her er han sammen med Charles Pierre fra popgruppen Londonbeat.

USA kalder: Nikolai drømmer om at rejse verden rundt med musik

Nikolai Rasmussen fra Næstved er næsten klar til sit livs eventyr med Up With People. Han er blevet optaget i det internationale uddannelses- og kulturprogram, hvor 100 unge mennesker rejser rundt i verden med showet.

- Musikken har altid været en del af mit liv. Sammen med min morfar har jeg spillet musik siden jeg var helt lille. Da jeg var otte år, tog han mig med på musikskolen og kørte mig hver uge til undervisning, og flere gange om ugen øvede han sammen med mig, fortæller Nikolai og fortsætter:

- Da min mor rejste med Up With People tilbage i 1989, har det altid været en stor del af min opvækst. Jeg er vokset op med musikken og sangene, og vi har været værtsfamilie hver gang Up With People har været i Næstved. Vi har haft syv forskellige unge boende fra fem forskellige lande: Nepal, Kina, Belgien, Mexico og USA.

Da familien i sommer var i Arizona, hvor Nikolais mor kunne fejre 30 års jubilæum med Up With People, gik Nikolaj til optagelsesprøve - og bestod. Nikolai Rasmussen har selv skrabet penge sammen gennem arbejde, børneopsparing og fonde. Men han har brug for ekstra sponsorater for at nå i mål.

- Musikken betyder så meget for mig, og giver mig så meget livsglæde, som jeg gerne vil dele med andre omkring mig. Og jeg drømmer om at skabe glæde, forståelse for kulturelle forskelligheder og kendskab til Danmark og min by Næstved, fortæller han.

Charles Pierre fra den engelsk-amerikanske popgruppe Londonbeat har i de seneste år boet i Næstved og kender en del til Up With People.

- Da Up With People var forbi med deres show i Næstved sidste år, var min yngste datter og hendes klasse med i et sangnummer, og stemningen under showet var fantastisk. Jeg håber, at også Nikolai kan få sin drøm om at rejse ud i verden med musik og sang opfyldt med en solid lokal opbakning fra Næstved, lyder det fra Charles Pierre.

