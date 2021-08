Jennifer Fletcher, Malene Lindahl Jacobsen og Simone Kiær Jensen glæder sig til at åbne UP Designmarked på lørdag. Privatfoto

UP Designmarked åbner i weekenden

Næstved - 13. august 2021 kl. 13:04 Af Per Witt

Næstved får nu sin helt egen markedsplads for kunst og design ved navn UP Designmarked. UP står for Unikke Produkter.

Det er Simone Kiær Jensen og Malene Lindahl Jacobsen fra foreningen Næstved By People og iværksætter Jennifer Fletcher, der er primus motorer for dette marked, der inddrager designere, iværksættere og kunstnere med relation til Næstved og omegn på 23 stande i det gamle ridehus.

Det foregår den kommende lørdag og søndag, 14. og 15. august, hvor Gl. Ridehus på Grønnegades Kaserne Kulturcenter åbner døren for rækken af salgs- og udstillingsstande men også for kreative workshops, som man kan melde sig til.

Gratis at besøge - Ridehuset bliver forvandlet til et univers fyldt med kreativitet og design, hvor der er mulighed for at møde kunstnere, designere og iværksættere, som sælger og viser deres arbejder frem. Her kan man se kunst, smykker, mode, boligtilbehør, keramik og meget mere, fortæller Simone Kiær Jensen.

Visionen for UP Designmarked er at skabe en fysisk platform, hvor man kan se, hvad kreative og visionære fra Næstved og omegn kan byde på. Det er iøvrigt gratis at besøge UP Designmarked, der er støttet af Mærk Næstved og Spar Nord.

Døren til markedet er åben lørdag kl. 10-18 og søndag kl. 10-17.