David Johnsen (th), der her ses sammen med sektionschef Ali Hassan, lover bro til tiden. Arbejdet med brorenoveringen tyvstarter i næste uge. Foto; Jørgen C. Jørgensen

Tyvstart på brorenovering

- Det er også helt okay, men kan du ikke fortælle læserne, hvad der sker, siger David Johnsen, byggeleder i Christiansen & Essenbech, der står for renoveringen af den gamle bro.

Det gør vi gerne - for Christiansen & Essenbech går nemlig snart i gang med alt det arbejde, der kan laves uden at genere bil- og skibstrafikken i Karrebæksminde.

Et arbejdshegn er sat op på Kludekogerpladsen på Sjællands-siden og i næste uge kommer der også en kontorvogn og en skurvogn for foden af den aldrende bro fra 1936.

- Når det sker er vi klar til at gå i gang. Først og fremmest handler det om at renovere de dele af broen, der kan laves inden brolukningen. Det skaffer os en buffer, så vi kan overholde tidsfristen, siger David Johnsen.

Derfor vil feriefolket kunne se byggefolk i aktion, primært under broen frem til 7. september, hvor Græshoppebroen lukker for at blive lappet sammen, så den er køreklar de næste 25 år.

Fra 7. september til 4. oktober bliver der lukket for alle former for kørende færdsel og Christiansen & Essenbech kan arbejde i døgndrift på at udskifte brodækket, samt udføre fugtisolering og en masse betonrenovering over og under brodækket.