Tyve stjal mønter fra baglokalet og købte øl i baren

Det var nok ikke idealer om genbrug, der drev to tyve på henholdsvis 28 og 21 år til lørdag formiddag at betale en bodega-ejer med mønter, de havde stjålet fra samme sted.

Inden da havde de to mænd forceret et plankeværk for at komme ind til bodegaens baglokale. Her stjal de møntruller med fem-kroner og en større mængde 'spillemønter' til bodegaen på Grønvejs spillemaskiner.