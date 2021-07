Se billedserie Tyvene efterlod solide fodaftryk i størrelse 41, da de efter indbruddet oversprøjtede lageret med skum fra en pulverslukker. Privatfoto

Tyve skar hul i loftet og oversprøjtede lager: Overså disse dyre ting

Næstved - 06. juli 2021 kl. 14:40 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Da Anita Jørgensen mandag morgen klokken 6.30 låste sig ind i Kirkens Korshærs butik på Byagervej i Fuglebjerg fik hun sig noget af et chok.

- Der var skåret hul i loftet og hele lageret var blevet oversprøjtet med skum fra en pulverslukker, så jeg råbte »Er her nogen og hvor brænder det?«.

Men der var ikke nogen. De var væk og havde i natten mulm og mørke brudt ind gennem taget, hvor de havde fjernet en tagplade, lavet et hul i loftet, firet sig ned i forretningen og stjålet smykker, ure og tøj fra genbrugsbutikken, som sælger varer, der er givet væk til velgørende formål.

- Alle ure og smykker var væk. De havde også taget tøjet af to af ginerne og de havde også prøvet sko, men der var vist ingen der passede, fortæller Anita Jørgensen, der er daglig leder af Kirkens Korshærs butik i Fuglebjerg.

Ikke øverste forbryderliga I pengekassen, der heldigvis var tømt for kontanter, lå et Rolex ur. Det er muligvis mange penge væk, men ellers var det tydeligt at se, at tyvene ikke tilhørte den øverste liga i forbryderklassen.

- Vi ligger inde med tre kostbare Wegner-borde og et kostbart spisestel i engelsk fajance til 12 personer. Det tog de ikke med, konstaterer Anita Jørgensen, der er rigtigt skuffet over, at dagens indbrudstyve kan synke så lavt.

- Man bliver rigtig ked af det på vegne af alle de hjemløse vi hjælper. Sidste år formåede vi, trods corona og nedlukning af butikken i flere måneder, at sende 300.000 kroner videre til varmestuen i Slagelse. Og jeg tænker, at hvis de her tyve havde trængt til tøj, kunne de jo bare komme forbi, så vi kunne hjælpe dem. Det er jo det vi er her for.

Det skal de ikke have lov til Nu overvejer Anita Jørgensen og de øvrige frivillige hvordan de skal gardere sig mod ubudne gæster, der stjæler det som godhjertede borgere har givet væk.

- Det skal de simpelthen ikke have lov til, så vi overvejer enten alarm eller overvågning, siger Anita Jørgensen.

Vitale fodspor Politiet var mandag forbi for at undersøge gerningsstedet. Og heldigvis fik de et par vitale spor med sig i den videre efterforskning.

- Tyvene har sikkert tænkt, at det var smart at bruge skumslukkeren for ikke at efterlade spor. Men dem fandt politiet i form af nogle solide fodaftryk i størrelse 41 og politiet fik også taget DNA-spor, så hvis de optræder i politiets register er der sikkert gode chancer for at finde dem.

Det er desværre ikke første gang, at genbrugsbutikker bliver udsat for indbrud. Lige overfor ligger Røde Kors genbrugsbutik, som tre gange tidligere har været udsat for indbrud. Og Café Fuglen har også haft besøg af langfingrede typer, som er gået efter penge og efterladt en masse rod i butikken.

Politiet søger fortsat vidner, så har du oplysninger i sagen, så kontakt ordensmagten på telefon 1-1-4.

